Kayseri'de yeni tramvay hattında test sürüşleri devam ediyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı tamamlanan Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilya Kent tramvay hattında test sürüşlerinin devam ettiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, 7 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşan projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tamamlandığını belirtti.

Yeni hattın otogar ve Kayseri Şehir Hastanesinin devamı olarak hizmet vereceğini aktaran Büyükkılıç, hizmete girecek tramvay hattıyla raylı sistem uzunluğunun 42 kilometreye çıktığını bildirdi.

Büyükkılıç, raylı sistemle yaklaşık 175 bin yolcu taşıma kapasitesine ulaşmayı hedeflendiklerini kaydederek, "55 olan istasyon sayısını 66'ya çıkardık. Yerli ve milli, Kayserispor'un renklerine bürünen yeni tramvaylarımızla 69 olan raylı sistem aracı sayımızı 80'e yükseltiyoruz. Ayrıca şu an çalışmaları süren, 9 yolcu istasyonu Şehit Furkan Doğan-Talas Mevlana raylı sistem hattımız da tamamlandığında raylı sistem ağımız 48 kilometreye ulaşacak." ifadesini kullandı.

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