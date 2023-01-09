Başkan Palancıoğlu, KASKİ yetkilileriyle toplantı yaptı

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) yetkilileriyle bir araya geldi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, toplantıda bu yıl altyapıyla ilgili çalışmaların planlandığını bildirdi.
Kurumlar arası koordinasyonun önemli olduğunu belirten Palancıoğlu, "KASKİ ile ilkbahar ve yaz aylarında yapılacak çalışmaları planlandık. Şimdi senkronize olarak bu çalışmaları başlatıp, vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve hızlı bir şekilde çalışmaların tamamlanması için işbirliği yapıyoruz. İlkbaharla kazmayı vurup, birçok alanda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Belediyemize desteklerinden dolayı KASKİ'ye teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.