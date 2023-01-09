Develi Belediyesi personeline yüzde 65 zam

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KAYSERİ (AA) - Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ve Develi Belediyesi Personel AŞ arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Aksu Kültür Merkezi'ndeki törene, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye ve sendika yetkilileri ile işçiler katıldı.

Özdemir, imza altına alınan toplu iş sözleşmesini günümüz şartlarına göre tatmin edici bulduklarını belirtti.

Develi Belediyesinin işçileri hiçbir zaman mağdur etmediğini vurgulayan Özdemir, "Türkiye'nin bazı yerlerinde sözleşmeler imzalanmazken, grevler yapılırken, işçinin ve emekçinin halinden anlayan belediye başkanlarımız hayat pahalılığına karşı yaptığı toplu iş sözleşmeleriyle takdiri hak etmektedir." ifadelerini kullandı.

Sözleşmenin 2 yılı kapsadığını aktaran Çelik ise toplu iş sözleşmesi ile üyelerin ücretlerine yüzde 65 zam yapılacağını, ayrıca zammın yanında 62 yevmiye ikramiye alınacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Cabbar da belediyenin imkanları doğrultusunda en iyi zammı vermek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, yeni ücretlerin hayırlı olmasını diledi.



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