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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), İstiklal Marşı okuma yarışması düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yarışmanın "İstikbal, İstiklale Ses Veriyor" sloganıyla gençlere yönelik gerçekleştirileceğini bildirdi.

Medeniyetin değerlerini gelecek nesillere aktarma gayreti içerisinde bulunduklarını belirten Büyükkılıç, "Yarışmanın konusu İstiklal Marşı, Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin önünde seslendirilecek. Yarışmada 4-11 yaş grubundaki katılımcılar İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtasını, 12-18 yaş grubundaki katılımcılar İstiklal Marşı'nın tamamını okuyacak. Dereceye giren katılımcılara tablet ve saat dağıtılacak." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, bugün başlayan başvuruların 17 Şubat'ta sona ereceğini kaydetti.

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