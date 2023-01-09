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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, 37 asıl, 25 ek olmak üzere 62 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.

Mecliste, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever Durmuş Şigan ve Şaziye Şigan arasında okul inşa edilmesi için imzalanan protokol gereğince, Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi'nde bulunan 10 dairenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına tescil işlemlerini yürütmek üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebi görüşüldü. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca, mülkiyeti Sarız Belediyesine ait Sarız ilçesi Bahçeli Mahallesi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sarız Millet Kıraathanesi'nin, Sarız Belediye Başkanlığına tapu devrinin yapılması ve tapu devir işlemlerinin yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi talebi görüşüldü. Meclis üyeleri, talebi oy birliği ile kabul etti.

Toplantıda Denetim Komisyonu'na gizli oyla üye seçimi yapıldı.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından Büyükkılıç, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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