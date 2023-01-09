Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

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KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 19. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçı, 13 Ocak Cuma günü saat 17.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.



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