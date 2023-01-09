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KAYSO Başkanı Büyüksimitci, asgari ücret desteğini değerlendirdi:

AA

KAYSO Başkanı Büyüksimitci, asgari ücret desteğini değerlendirdi:

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, iş verene ödenen asgari ücret desteğinin 400 liraya çıkarılmasının istihdama ve üretime olumlu katkı sağlayacağını söyledi.

KAYSO'nun ocak ayı meclis toplantısında konuşan Büyüksimitci, Türkiye ekonomisinin 2022 yılının üçüncü çeyreğinde de yüzde 3,9 büyüyerek üst üste 8 çeyrektir sürdürdüğü büyümeyi devam ettirdiğini belirtti.

Türkiye'nin 2022 yılını yüzde 5 civarında bir büyüme ile tamamlayacağını anımsatan Büyüksimitci, "2023 yılında da Türkiye ekonomisinin ihracat öncülüğünde güçlü büyüme performansını sürdürmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Uluslararası kuruluşlar tarafından açıklanan verilere baktığımızda, gelişmiş ekonomilerin 2023'de ciddi bir büyüme kaybı yaşayacakları öngörülmekte. IMF, 2022 yılı küresel büyüme beklentisini, yüzde 4,4 seviyesinden yüzde 3,2'ye düşürdü. 2023 yılı beklentisini de yüzde 2,7 seviyesine indirdi. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere, 2023 yılında Türkiye ve dünyayı zorlu bir süreç bekliyor. Ülke olarak biz de küresel ölçekte yaşanan zorluklardan ister istemez etkileneceğiz." dedi.

Büyüksimitci her şeye rağmen, 2023 yılının ikinci çeyreğinden sonra, küresel ekonominin yavaş yavaş toparlanmaya başlamasıyla Türkiye'nin özellikle ihracat tarafındaki kayıplarını telafi edeceğine inandıklarını vurguladı.

Dünyadaki gelişmelerin ülke ihracatına olumsuz yansımalarını en aza indirmek için, ürün ve pazar çeşitliliğini artırarak, yeni rekorlara imza atacaklarını vurgulayan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yapmış olduğu açıklamasında, bizim de taleplerimiz arasında yer alan asgari ücret desteğinin 400 liraya yükseltilmesi ile ilgili müjdeli haberi verdi. Üretimin ve istihdamın artırılması için işletmelerimizin üzerindeki yüklerin hafifletilmesini çok önemli görüyoruz. Bu destek, istihdama ve üretime olumlu katkı sağlayacaktır."

Avrupa Birliği'nin, sınırda karbon uygulamasına 1 Ekim 2023'ten itibaren başlanacağını duyurduğunu hatırlatan Büyüksimitci, "Özellikle karbon emisyonu yüksek sektörlerimizin bir an önce gerekli adımları atması gerekiyor. Aksi takdirde ticaretimiz ciddi zarar görecektir. Bu süreçte hem ülke hem de sanayiciler olarak çok hızlı bir şekilde hazırlık yapmalıyız. Aksi takdirde bunun bedelini özellikle ihracat yaparken ödemek zorunda kalırız." ifadelerini kullandı.

Büyüksimitci, güçlü bir Türkiye için sanayiciler olarak 2023 yılında da üretmeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Devletimizden de sanayicilerimizin maliyetlerini yükselten ve büyümelerinin önünde engel oluşturan yüklerin kaldırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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