İncesu'ya Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi yapılacak

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesine 40 yataklı Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi yapılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclisi ocak ayı toplantısı yapıldı.

Gündem maddelerinin meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandığı toplantıda, Kayseri Valiliği koordinasyonunda yapımına başlanacak ve Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Yapım ve İşletim İş Birliği Protokolü de meclis üyelerince oylandı. Protokolün onaylanması talebi oy birliği ile kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burada yapılacak 40 yataklı tesis ve rehabilitasyon merkezine desteklerinden dolayı hayırseverlere teşekkür etti.

Belediye olarak herkesin yükümlülüğü olduğunu belirten Büyükkılıç, "Üzerimize ne düşüyorsa bu konuda yapacağız. Değerli başkanımızla ve valimizle her zamanki dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyoruz. Bu konuda desteğimizi esirgememeliyiz." ifadelerini kullandı.

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