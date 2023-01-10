Kayseri'den kısa kısa

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşım uygulamalarıyla vatandaşa kolaylık sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye kentte ulaşımın daha konforlu ve kolay olması için birçok çalışma gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesinin şehir içi uygulamalarıyla tüm öğrencilere abonman kart ücreti 100 TL iken vatandaş 80 dakika içerisinde iki kere ücretsiz aktarma yapabiliyor.

Vatandaşlar, halk otobüslerinde kredi kartlarının temassız özelliği ya da telefonlarındaki NFC sistemi özelliği sayesinde de ödeme yapabiliyor.

- Büyükşehir Belediyesinden engellilere destek

Büyükşehir Belediye Meclisi, Kayseri'de yaşayan engellilerin aktif iş gücüne katılımlarını sağlamak, istihdamını artırmak için gerçekleştirilecek protokolün yetkilendirmesini oy birliği ile kabul etti.

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve SS Erciyes Engelli Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında yapılacak iş birliği protokolünü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.

Belediyenin ocak ayı meclis toplantısında, meclis üyesi Erhan Özhan tarafından MS hastası bir vatandaşın rehabilitasyon merkezine ulaşımı konusunda kolaylık sağlanması talebi üzerine Başkan Büyükkılıç, durumu meclisin dikkatine sunarak, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın'a söz verdi.

Tüm engel gruplarına hizmet verdiklerini, söz konusu MS hastası vatandaş ile hızlıca irtibata geçip ilgileneceğini belirten Ayaydın, MS hastası vatandaşın bilgisinin alındıktan sonra kendi hizmet alanlarını içeriyorsa büyükşehir, içermiyorsa diğer ilgili kurumlara yönlendirme şeklinde yardımcı olacaklarını kaydetti.

- Büyükşehir Belediyesinin yeni itfaiye personeline iş güvenliği eğitimi

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında göreve yeni başlayan personele iş güvenliği eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programda, iş güvenliği uzmanı Resul Oflaz tarafından personele iş güvenliği konusunda eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı, 17 istasyon, 53 araç ve 295 personel ile görev yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.