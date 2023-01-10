Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de son 4 günde polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere son 4 günde düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

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