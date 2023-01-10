Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve basın mensupları, gün dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üyeler, cemiyet binasında bir araya geldi.

Burada gazetecileri ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, her koşulda görevini yerine getiren basın mensuplarının gününü kutladı.

Çiçek, bahar geldiğinde gazetecilerle kentin tarihi ve turistik mekanlarına gezi planladıklarını dile getirdi.

Türkü söyleyen gazeteciler daha sonra Vali Çiçek ile pasta kesti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile ilçe belediye başkanları da gün dolayısıyla Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Burada konuşan Başkan Büyükkılıç, gazetecilerle iş birliği ve dayanışma içinde kentin menfaatlerini göz önünde tutarak çalıştıklarını söyledi.

Gazetecilerin gününü kutlayan Büyükkılıç, her zaman desteğe hazır olduklarını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu da gazetecilerin gününü kutladı.

Öte yandan cemiyette, Melikgazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, koleksiyoner Faruk Yaman'ın kentin basın tarihine ilişkin eski gazete ve dergilerden oluşan sergisi açıldı.

Cemiyete gelen ziyaretçiler, sergiyi gezdi.

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