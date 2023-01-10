İç Anadolu'da ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için kitap bağış kampanyası başlatıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta, ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelerin zenginleştirilmesi için "Kitap iyileştirir" sloganıyla kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Adliyesi Konferans Salonu fuaye alanında düzenlenen programda, hükümlü ve tutukluların ıslahı, okuma alışkanlığı kazanarak aydınlanması ve topluma yeniden kazandırılarak suç aleminden uzak tutulması için zaman zaman Bakanlık tarafından kitap bağış kampanyaları düzenlendiğini söyledi.

Bugün tüm illerde kitap iyileştirir sloganıyla kampanya başlatıldığını belirten Korkmaz, "Adliyemizde, valilik önünde, 2 AVM'de bağış kabul stantları oluşturulmuştur. Bu kampanya 35 gün devam edecektir. Herkesi kampanyaya destek olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Başsavcı Korkmaz ve il protokolü ile Kayseri Adliyesi ve Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi çalışanları, kitap bağışında bulundu.

- Niğde

Niğde Valisi Mustafa Koç, Niğde Adliyesi'nde düzenlenen etkinlikte, Adalet Bakanlığınca cezaevlerinde kalan hükümlü ve tutukluların boş vakitlerini değerlendirmeleri ve topluma entegre olmaları için kütüphaneler yapıldığını söyledi.

Bu kütüphanelerin ve kitapların sayısı, kalitesi ve çeşidinin artırılması amacıyla kampanyalar düzenlendiğini belirten Koç, "Kampanyaya kitap bağışı yaparak destek olacağız. Bütün hemşehrilerimizi, kurumlarımızı, vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan da infaz yasalarının öncelikli amacının hükümlülerin topluma kazandırılması olduğunu belirterek, "Bu kapsamda Bakanlığımızın çeşitli faaliyetleri olmakta. Bu faaliyetlerin en önemlilerinden biri de kitap bağış kampanyası. Bu kampanyayla hükümlü arkadaşlarımızın sosyal ve kültürel açıdan topluma kazandırılması amaçlanmakta." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri kurdele keserek, kampanyayı başlattı.

Vali Koç, Başsavıcı Karahan, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar kitap bağışlayarak kampanyaya destek oldu.

- Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye girişinde "Kitap İyileştirir" sloganıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ve katılımcılar, kitap bağışında bulundu.

Hükümlü ve tutukluların yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumu kolaylaştırmak amacını taşıyan kampanya, Kırıkkale'de Keskin Açık Ceza İnfaz Kurumu koordinatörlüğünde düzenleniyor.

15 Şubat'a kadar sürecek kampanya kapsamında, kentteki bir AVM'de de stant kuruldu.

- Yozgat

Yozgat Adliyesi'nde başlatılan kampanyaya kitap bağışında bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin zamanlarını daha iyi geçirmeleri için kütüphaneler bulunduğunu söyledi.

Sevgili, Adalet Bakanlığı tarafından 2021 yılında "Bir kitap bir umut" sloganıyla başlatılan kampanyanın "Kitap iyileştirir" temasıyla devam ettiğini belirterek, "2021'de 256 bin kitap toplandı. Bugün bu standımızı açarak diğer paydaşlarımızla beraber cezaevlerimize yeni kitaplar kazandırmayı hedefliyoruz. Kampanyamız 15 Şubat'a kadar sürecek. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kampanyaya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan ve adliye personeli kitap desteğinde bulundu.

- Sivas

Ceza infaz kurumu kütüphanelerini geliştirmek, hükümlülerin rehabilitasyonlarına katkı sağlamak amacıyla Sivas'ta bir AVM'de düzenlenen kampanya, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu'nun katılımıyla başladı.

Etkinliğe Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da katıldı.

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