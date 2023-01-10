İç Anadolu'da ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için kitap bağış kampanyası başlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İç Anadolu'da ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için kitap bağış kampanyası başlatıldı

AA

İç Anadolu'da ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için kitap bağış kampanyası başlatıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta, ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelerin zenginleştirilmesi için "Kitap iyileştirir" sloganıyla kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Adliyesi Konferans Salonu fuaye alanında düzenlenen programda, hükümlü ve tutukluların ıslahı, okuma alışkanlığı kazanarak aydınlanması ve topluma yeniden kazandırılarak suç aleminden uzak tutulması için zaman zaman Bakanlık tarafından kitap bağış kampanyaları düzenlendiğini söyledi.

Bugün tüm illerde kitap iyileştirir sloganıyla kampanya başlatıldığını belirten Korkmaz, "Adliyemizde, valilik önünde, 2 AVM'de bağış kabul stantları oluşturulmuştur. Bu kampanya 35 gün devam edecektir. Herkesi kampanyaya destek olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Başsavcı Korkmaz ve il protokolü ile Kayseri Adliyesi ve Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi çalışanları, kitap bağışında bulundu.

- Niğde

Niğde Valisi Mustafa Koç, Niğde Adliyesi'nde düzenlenen etkinlikte, Adalet Bakanlığınca cezaevlerinde kalan hükümlü ve tutukluların boş vakitlerini değerlendirmeleri ve topluma entegre olmaları için kütüphaneler yapıldığını söyledi.

Bu kütüphanelerin ve kitapların sayısı, kalitesi ve çeşidinin artırılması amacıyla kampanyalar düzenlendiğini belirten Koç, "Kampanyaya kitap bağışı yaparak destek olacağız. Bütün hemşehrilerimizi, kurumlarımızı, vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan da infaz yasalarının öncelikli amacının hükümlülerin topluma kazandırılması olduğunu belirterek, "Bu kapsamda Bakanlığımızın çeşitli faaliyetleri olmakta. Bu faaliyetlerin en önemlilerinden biri de kitap bağış kampanyası. Bu kampanyayla hükümlü arkadaşlarımızın sosyal ve kültürel açıdan topluma kazandırılması amaçlanmakta." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri kurdele keserek, kampanyayı başlattı.

Vali Koç, Başsavıcı Karahan, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar kitap bağışlayarak kampanyaya destek oldu.

- Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye girişinde "Kitap İyileştirir" sloganıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ve katılımcılar, kitap bağışında bulundu.

Hükümlü ve tutukluların yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumu kolaylaştırmak amacını taşıyan kampanya, Kırıkkale'de Keskin Açık Ceza İnfaz Kurumu koordinatörlüğünde düzenleniyor.

15 Şubat'a kadar sürecek kampanya kapsamında, kentteki bir AVM'de de stant kuruldu.

- Yozgat

Yozgat Adliyesi'nde başlatılan kampanyaya kitap bağışında bulunan Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin zamanlarını daha iyi geçirmeleri için kütüphaneler bulunduğunu söyledi.

Sevgili, Adalet Bakanlığı tarafından 2021 yılında "Bir kitap bir umut" sloganıyla başlatılan kampanyanın "Kitap iyileştirir" temasıyla devam ettiğini belirterek, "2021'de 256 bin kitap toplandı. Bugün bu standımızı açarak diğer paydaşlarımızla beraber cezaevlerimize yeni kitaplar kazandırmayı hedefliyoruz. Kampanyamız 15 Şubat'a kadar sürecek. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kampanyaya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan ve adliye personeli kitap desteğinde bulundu.

- Sivas

Ceza infaz kurumu kütüphanelerini geliştirmek, hükümlülerin rehabilitasyonlarına katkı sağlamak amacıyla Sivas'ta bir AVM'de düzenlenen kampanya, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu'nun katılımıyla başladı.

Etkinliğe Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 26 kişi ...
(Görüntülü) 4 ADET ERİK 89 TL, 5 ADET KİRAZ 125 TL
YEREL HABERLER (Görüntülü) 4 ADET ERİK 89 TL, 5 ADET KİRAZ 125 TL
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
İncesu'ya Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
YEREL HABERLER İncesu'ya Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
 4 adet erik 89 TL, 5 adet kiraz 125 TL
YEREL HABERLER  4 adet erik 89 TL, 5 adet kiraz 125 TL
KAYSO Başkanı Büyüksimitci, asgari ücret desteğini değerlendirdi:
YEREL HABERLER KAYSO Başkanı Büyüksimitci, asgari ücret desteğini ...
Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediyesi ocak ayı meclis ...
KAYMEK, İstiklal Marşı okuma yarışması düzenleyecek
YEREL HABERLER KAYMEK, İstiklal Marşı okuma yarışması düzenleyecek
Develi Belediyesi personeline yüzde 65 zam
YEREL HABERLER Develi Belediyesi personeline yüzde 65 zam
Kayseri'de ceviz ağacından düşen muhtar hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kayseri'de ceviz ağacından düşen muhtar hayatını ...
Başkan Palancıoğlu, KASKİ yetkilileriyle toplantı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, KASKİ yetkilileriyle toplantı ...
Kayseri'de yeni tramvay hattında test sürüşleri devam ediyor
YEREL HABERLER Kayseri'de yeni tramvay hattında test sürüşleri devam ...
Vali Çiçek ile Büyükkılıç'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Çiçek ile Büyükkılıç'tan 10 Ocak Çalışan ...
KASKİ 16 milyon 786 bin liralık elektrik üretti
YEREL HABERLER KASKİ 16 milyon 786 bin liralık elektrik üretti
Kayseri'de düğünde "maganda kurşunu" isabet eden kişi hastanede öldü
YEREL HABERLER Kayseri'de düğünde "maganda kurşunu" isabet eden kişi ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Başkan Yalçın, antika pazarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Yalçın, antika pazarını ziyaret etti
(Görüntülü)3 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 6 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)3 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 6 ...
Düğünde maganda kurşunuyla vurulmuştu; hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Düğünde maganda kurşunuyla vurulmuştu; hayatını ...
Kayseri'de ayakkabı atölyesinden hırsızlık yapan 4 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de ayakkabı atölyesinden hırsızlık yapan 4 ...
KAYMEK, geçen yıl 309 bin 643 kişiye eğitim verdi
YEREL HABERLER KAYMEK, geçen yıl 309 bin 643 kişiye eğitim verdi
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun, basın mensuplarıyla buluştu
YEREL HABERLER ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun, basın mensuplarıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.