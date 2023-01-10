Kayseri'den kısa kısa

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediyesi tarafından yapımı devam eden Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'ndaki çalışmaları denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çiçek, alanı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'la gezdi.

Çiçek, muhteşem bir alanın yapıldığını belirterek, "İçerisinde restoranı, kafeteryası, mescidi, lavabosu, kamelyası, piknik alanları, özellikle seyir terasları muhteşem olmuş. Bunlar ne ara yapıldı diye şaşırıyorum. Taş mimari kullanılmış. Her türlü estetik düşünülmüş. Çok güzel olmuş." ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın da yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, 52 bin metrekarelik mesire alanını kullanıma açacaklarını kaydetti.

- Başkan Çolakbayrakdar, engellilerle buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Altı Nokta Körler Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik anlayışıyla engellilerin önündeki tüm engelleri kaldırma gayreti içinde olduklarını belirtti.

Engellilerin sosyal hayata katılımlarına büyük önem verdiklerini anlatan Çolakbayrakdar, bir gün değil her gün engellilerin yanında olduklarını ifade etti.

Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şube Başkanı Murat Atmaca da Çolakbayrakdar'a ilgisinden dolayı teşekkür etti.

- ERÜ'de tarımsal öğretimle ilgili program yapıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi tarafından tarımsal öğretimin Türkiye'de başlamasının 177. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sönmez, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Koç ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sönmez, programda ziraat eğitimi hakkında bilgiler verdi.

Altun da ERÜ Ziraat Fakültesi’nin ülkede önemli bir yere sahip olduğunu bildirdi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.