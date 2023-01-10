Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesinin sokak hayvanları rehabilitasyon ve çevre ilaçlama işlerinde görevli personele eğitim verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) tarafından hizmet kalitesini artırmak için yapıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, eğitime 22 personelin katılım sağladığını belirtti.

Personelin her alanda gelişmesi ve uzmanlaşması için eğitimler almalarını sağladıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitimle beraber nitelikli hizmet de beraberinde geliyor. Bu kapsamda ERSEM ile sahada çalışan personelimize yönelik kurs düzenledik. Eğitim sayesinde mahallelerde sokak hayvanlarını yakalayan personel, daha bilinçli çalışarak ilimize hizmet verecek. Böylelikle sokak hayvanları yakalama-toplama eğitimleri sayesinde, vatandaşımızın memnuniyetini daha üst seviyelere çıkartmayı amaçlıyoruz."

- Rektörler istişare toplantısını KAYÜ'de yaptı

Kayseri’deki üniversitelerin rektörleri ikinci istişare toplantısını Kayseri Üniversitesinde (KAYÜ) gerçekleştirdi.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın ev sahipliğinde bir araya gelen Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, görüş alışverişinde bulundu.

Karamustafa, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ikincisini gerçekleştirdikleri istişare toplantısının oldukça verimli geçtiğini aktardı.

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