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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu

AA

Kayseri'de bir kişi evinin banyosunda ölü bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde eşi tarafından evinin banyosunda hareketsiz bulunan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin ölümü şüpheli bulundu.

Bahçelievler Mahallesi Park Sokak'taki apartman dairesinde M.N.Ş'nin (72) banyoda hareketsiz yattığını gören eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Eve gelen sağlık ekibi, M.N.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine durum polise bildirildi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından M.N.Ş'nin cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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