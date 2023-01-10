Kayseri'de bir kişi eski eşini bıçakla yaraladı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, tartıştığı eski karısını bıçakla yaralayan zanlı, polise teslim oldu.

Ömer E, boşandığı Özlem E'nin (26) Osmangazi Mahallesi 4398 Sokak'taki evine çocuklarını görmek için geldi. Ömer E, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, aynı zamanda akrabası da olduğu bildirilen Özlem E'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan genç kadın tedavi altına alındı.

Ömer E, polis ekiplerine teslim oldu.

Çiftin 3 yıl önce boşandığı ve evliliklerinden 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.

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