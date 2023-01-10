Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, gazetecilerle buluştu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2022 yılında toplu taşımayı yaklaşık 600 milyon lira sübvanse ettiklerini söyledi.

Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunan büyükşehir belediyesine ait tesislerde düzenlenen programda, bir araya geldiği gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilik mesleğinin insanlık tarihi için çok önemli bir yeri olduğunu belirten Büyükkılıç, basının, demokratik ve şeffaf toplumun "olmazsa olmazı" olduğunu vurguladı.

Memduh​​​​​​​ Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılı faaliyetlerine de değinerek, Kayseri'nin, büyükşehirlerin konforunu yaşattığını dile getirdi.

Projeleri hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yapısal çalışmalarının yüzde 94'lük, peyzaj düzenleme çalışmalarının yüzde 68'lik tamamlanma oranı ile devam ettiğini aktaran Büyükkılıç, Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın yapım çalışmalarının da yüzde 70'lik tamamlanma oranıyla sürdüğünü anlattı.

Büyükkılıç, raylı sistem çalışmalarının aralıksız devam ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Anafartalar Mobilyacılar Sitesi arası tramvay hattı yapım çalışmaları tamamlanmıştır. Test ve devreye alma süreçleri devam etmektedir. Belediyemizce yapımı devam eden Talas Mevlana Raylı Sistem Hattı yapım çalışmaları yüzde 85 seviyesinde devam etmektedir. Yeni raylı sistem hatlarımızda kullanılacak olan 11 yeni tramvay araçlarımızın 2'si Kayseri'mize ulaştı. Yeni tramvay araçlarının sarı-kırmızı rengi ve Erciyes iç dizayn konsepti şehrimize çok yakıştı."

Vatandaşa hizmet için her alanda gayret sarf ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, yol çalışmalarının da devam ettiğini aktardı.

Başkan Büyükkılıç, ulaşım çalışmalarına da değinerek, "Banka kartları ve NFC ile ödeme seçenekleri devreye alındı. 2022 yılında toplu taşımayı yaklaşık 600 milyon lira sübvanse ettik. Duraklarda yenilemeler yaptık ve filomuzu genişlettik. Tabii, 156 araç ve 328 personelle yol ağımızda kışın zorlu şartlarında çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Tabii bu çalışmaların fazlası da var." diye konuştu.

Halka hizmet için gece gündüz mücadele verdiklerini belirten Büyükkılıç, eğitim, spor, tarih ve kültürel gibi birçok alanda çalışmaların her zaman devam ettiğini açıkladı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade ederek, böyle bir gece düzenlediği için Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.



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