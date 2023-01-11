Kayseri OSB'nin yolları 88 milyon liraya asfaltlanacak

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 2023 yılında yaklaşık 88 milyon lira maliyetli asfaltlama gerçekleştirilecek.

OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yazılı açıklamasında, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan ihtiyaç tespitlerinin ardından asfaltlamaya ilişkin yatırım programı oluşturduklarını belirtti.

Kışın ardından yoğunluğun yaşandığı ve ihtiyaç duyulan caddelerde yenileme çalışması yapacaklarını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"2023 yılı yatırım programımızda önemli bir başlık olarak yer alan asfaltlama çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. 2023 programı içinde yer alan caddelerimizi kapsayan yaklaşık 17 kilometrelik yolu yenilemek için 50 bin ton asfalt kullanmayı hedefliyoruz. Yapılacak bu yatırımın maliyetinin ise 88 milyon lira tutarında olmasını bekliyoruz."

Yalçın, OSB sınırları içinde 150 kilometre yol ağı bulunduğunu, bu yıl içinde öncelikle ihtiyaç duyulan caddelerde asfaltlama yapılacağını, bunun da yüzde 12 gibi bir orana denk geldiğini sözlerine ekledi.

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