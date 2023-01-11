Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediyesi tarafından kurulan Başakpınar Umay Kadın Üretici Kooperatifini ziyaret etti.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Çiçek, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve İlçe Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye tarafından iki ay önce Şehitler Cami müştemilatında kurulan kooperatife ziyarette bulundu.

Üretim yapan kadınlarla görüşen heyet, deriden yapılan ürünleri inceledi.

Tezgaha da geçen Çiçek ve Yalçın, ellerine tokmak ve çivi alarak çanta yapımı için parça derilere delik açıp törpüledi.

Ürünleri inceleyip alışveriş yapan Vali Çiçek, burasının faaliyete geçirilmesinin çok önemli olduğunu ve kısa sürede güzel şeyler üretildiğini belirtti.

Talas Belediye Başkanı Yalçın da deri çantada dünya markası olmayı hedeflediklerini kaydetti.

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