Kayseri'de dolandırıcılıktan yargılanan sanıklara hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de dolandırıcılıktan yargılanan 3 sanıktan 2'si, 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar T.A, M.M.Ç. ve H.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Müşteki H.E.Ü. ise duruşmaya katılmadı.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanıklar M.M.Ç. ve H.A'nın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını, T.A'nın ise beraatini istedi.
Sanıklar ise suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.
Sanıklar M.M.Ç. ve H.A'ya "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanık T.A'nın ise beraatine hükmetti.