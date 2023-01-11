Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Alo 153 İletişim Merkezi aracılığı ile vatandaşlardan 1 yıl içerisinde çok sayıda teşekkür yazısı aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 gün 24 saat ulaşılabilen merkez, yılda yaklaşık 1 milyon çağrı aldı.

Alo 153 İletişim Merkezi'ni arayan vatandaşlar, gerçekleştirilen hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

En fazla teşekkür edilen alan alt yapı, imar ve ulaşım çalışmaları oldu.

- Talas'ta Mevlana Mahallesi'ne yeni park yapılacak

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, nüfus yoğunluğu bakımından Kayseri'nin en büyük, Türkiye'nin 7. büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi'ne bir park kazandıracaklarını bildirdi.

Başkan Yalçın, Talas Gençlik Merkezi yanında yapımı tamamlanma aşamasına gelen parkta incelemede bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Yalçın, 15 bin metrekare büyüklüğündeki parkın yeşil alandan yürüyüş yoluna, spor aletlerinden çocuklar için özel oyun gruplarına kadar özel hazırlandığını belirtti.

8 bin metrekaresi yeşil alan olan parka çeşitli cinslerden 700 ağaç ve bitki dikildiğini aktaran Başkan Yalçın, aynı zamanda 650 metre uzunluğundaki yürüyüş yolunun vatandaşların rahatça gezip dolaşmasına imkan sağlayacağını kaydetti.

- Hacılar'da muhtarlar buluşması

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mahalle muhtarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.

Muhtarlarla bir araya gelen Özdoğan, yerel yönetimin ilk basamağı, devlet hizmetlerinin verildiği ilk merciin muhtarlık olduğunu belirtti.

Muhtarların belediye başkanlarının gözü, kulağı olduğunu aktaran Özdoğan, "Sizlerle uyum içinde çalışıyoruz. İlçemizde görev yaptığımız süreçte çok güzel ve yararlı işlere imza attık. Bu manada devletimiz ve milletimizle el ele vererek ürettiğimiz projelerle ilçemize 576 milyon liralık yatırım kazandırdık. Yaptığımız altyapı ve üstyapı çalışmaları ile de vatandaşlarımızın yaşam konforunu artırdık. Bu anlamda sizlere de teşekkür ediyorum."

İlçede yapılan ve yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda muhtarların talep ve önerileri de dinlendi.

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