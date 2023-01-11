Kayseri'de uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, batı illerinden kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda B.M'yi gözaltına aldı.

Kadın şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, sosyal medya hesabından, "İlimize uyuşturucu madde girmesine izin vermeyeceğiz. Narkotik polisleri yaptığı operasyonda zehir tacirini 300 gram metamfetamin ve 110 adet captagon hapla yakaladı." paylaşımı yaptı.

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