Kayseri'de sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi sokakta uğradığı saldırı sonucu bıçakla yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi Yoncalı Sokak'ta D.A. (18), kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.A. bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan D.A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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