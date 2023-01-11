Kayseri'de "Türk Dünyası ve Lider Ülke Türkiye" konulu konferans düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy, "Türk Dünyası ve Lider Ülke Türkiye" konulu konferansa katıldı.

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta konuşan Ersoy, Türk tarihinin geçmişten bugüne önemli olaylarını anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin küllerinden doğduğunu dile getiren Ersoy, "Bu Cumhuriyet'in de kendi içerisinde yüzyıllık tarihinin yirmişer yıllık dilimlerine baktığımızda hiçbir zaman rahat bırakılmadığını, devletin içerisine sürekli milletiyle devletimiz arasına bir enfeksiyon girdiğini görürüz. Bir türlü milletin iradesinin devletin idaresine sağlıklı bir şekilde yansımadığını görürüz. Bugün Türkiye'nin yakaladığı fırsat, milletin iradesinin devletin idaresine dönüşümüyle alakalı bir tarihin dönüm noktasındayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan gibi ülkelerle el sıkılaşarak Türkiye'nin geleceğini konuştuğuna değinen Ersoy, "Tarihte ilk kez Türkler, birbirini bu kadar yakın tanıdılar ve birbiriyle kavga etmedikleri bir dönem yaşıyorlar." dedi.

Türkiye'nin dünyanın birçok noktasındaki problemin çözümünde aktif rol aldığına değinen Ersoy, yaşanan gelişmelerin önemli olduğunu kaydetti.

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