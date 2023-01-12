Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi kameralarından şehri 2 ayda 424 bin 375 kişi izledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehrin turistik ve önemli noktalarına yerleştirilen 78 canlı yayın kamerası ile şehri uzaktan takip imkanı sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kenti kameralarla dünyaya açtı.

2022 yılının kasım-aralık aylarında verilere göre, Türkiye'de 74 bin 245 kişi, Almanya'da 3 bin 900, Hollanda'da 2 bin 584, Fransa'da 558, Avusturya'da 464, Belçika'da 469, Polonya'da 339, ABD'de 181, İngiltere'de 137 ve Çin'de 7 kişi Kayseri'yi izledi.

Ankara, İstanbul, İzmir, Antakya ve Gaziantep gibi şehirlerden de kent izlendi. Bu dönemde Kayseri'yi 424 bin 375 izledi.

Kameralardan en fazla Cumhuriyet Meydanı, daha sonra Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Tekir Kapı bölgesi izlendi.

- Kayseri'nin içme suyu güvenilir

İçme suyu, atık su, havuz suyu, sulama suyu, arıtma çamuru ve toprak matrikslerinin analizlerinin yapıldığı KASKİ Genel Müdürlüğü Su Analizleri Laboratuvarları'nda temiz ve sürdürülebilir içme suyuna erişim için 2022 yılında da çalışma gerçekleştirildi.

2022 yılında 8 bin 934 içme suyu numunesinde 103 bin 115 parametrenin analizi yapıldı. Ayrıca içme suyu tesislerinde yapılan klor ölçümlerine ek olarak şebekede 3 bin 516 serbest klor ölçüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'nin sürekli ve kaliteli içme suyu temini noktasında örnek çalışmalara imza attığını belirterek, kent genelinde musluktan akan suyun gönül rahatlığı ile içilebileceğini kaydetti.

- Büyükşehir Belediyesinin kütüphaneleri

Büyükşehir Belediyesine ait 9 kütüphaneden 2022 yılında yaklaşık 2 milyon vatandaş faydalandı.

Belediye, içerisinde tarihi mekanların da ev sahipliği yaptığı kütüphaneler ile 7'den 70'e tüm kitapseverlere hizmeti vermeyi sürdürürken yıl içinde iki yeni kütüphane kente kazandırıldı.

Talas ilçesinde Mevlana Kütüphanesini kitapseverlerin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'nde de Erkilet Kütüphanesini hizmete açtı.

Kütüphanelere 2022 yılında 65 bin 23 kişi üye olurken toplam üye sayısı 229 bin 307'ye ulaştı. Kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı ise toplam 1 milyon 989 bin 725 olarak gerçekleşirken, 2022 yılında kitapseverler tarafından 328 bin 705 ödünç kitap alındı.

- Empati parkuru kuruldu

Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Özel Engelsiz Yaşam Merkezi, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında empati parkuru kurdu.

"Hayatın her alanında onlarla omuz omuzayız ve ne kadar anlayabilirsek o kadar insanız" sloganıyla Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde kurulan parkur ile engelli bireylerin günlük hayatta neler yaşadıklarını diğer bireylerin daha iyi anlaması ve sosyal hayata katılımlarında farkındalığın önemine dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Vatandaşlar, bugün ve yarın 10.00-22.00 saatleri arasında empati hareketine katılabilecek.



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