Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.S. ile aynı suçtan 15 yıla mahkum E.C.T'yi Melikgazi ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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