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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı

AA

Kayseri'de 2 firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.S. ile aynı suçtan 15 yıla mahkum E.C.T'yi Melikgazi ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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