Kayseri "Kökünü Kurutma" operasyonlarında ilk 4'e girdi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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KAYSERİ (AA) - Türkiye genelinde yapılan "Kökünü Kurutma" operasyonlarında Kayseri ilk 4 sırada yer aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2 operasyonunda 90 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 48'i "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.



Kayseri emniyeti, bu operasyonlarla Türkiye sıralamasında ilk 4'te yer aldı.



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