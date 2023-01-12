Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2020 yılında hizmete sunulan ve Türkiye'de ilk olan ikili toplama sistemli aracı ile bu zamana kadar 1 milyon 109 bin 520 kilogram ambalaj atığı, 788 kilogram atık pil ile 7 bin 362 litre atık yağı kaynağında ayrıştırılmış olarak toplayıp, geri dönüşüme kazandırdıklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıkrlamasında, Türkiye’de ilk defa Kayserililere hizmet veren araç ile hem çevreye hem de ekonomiye büyük katkı sağladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında örnek olan çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Hatırlanacağı üzere 2020 yılının mayıs ayında Türkiye'de ilk defa hizmete sunduğumuz ikili toplama aracı ile kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıkları ile evsel atıkları aynı anda toplayarak, geri dönüşüme büyük katkı sağlıyoruz. Ayrıca bu araçla farklı olarak pil atıkları ve atık yağları kaynağında ayrıştırılmış olarak topluyoruz ve çevrenin korunmasına katkı sağlıyoruz. Ayrıca geçen yıl, yine Kayseri’de ilk olan geri dönüşüm aracını bünyemize kattık. Bu yeni araçla Kocasinan sakinlerimizin evlerinden ve iş yerlerinden ambalaj atıkları ayrıştırılmış şekilde topluyoruz. Malzemeleri ayrıştırabilen ve üzerinde tartı sistemi olan bu araç, Kayseri'de ilk defa Kocasinan sokaklarında hizmet vermeye başladı."

- Yahyalı Belediyesi köy okullarına 5000 kitap dağıttı

Yahyalı Belediyesi "Okuduysan arkadaşınla paylaş" sloganıyla düzenlediği kampanyayla topladığı kitapları köy okullarına dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 5000 kitabın toplandığı kampanyada, köy okullarındaki öğrencilerin okumak istedikleri kitaplara ulaşımı sağlandı.

Kampanya kapsamında Çubuklu Özkoyuncu Ortaokulu'nu Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ile birlikte ziyaret eden ve kitap desteği sağlayan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve ihtiyaç sahibi çocuklara kitap temin etme noktasında kampanyaya önem verdiklerini belirtti.

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya ise "Okulumuza bakanlığımızın ve belediyemizin destekleri ile güzel bir kütüphane oluşturulmuş. Öğrencilerimiz kitap okuma noktasında buradan istifade ediyor. Kitap toplama kampanyasında toplanan kitaplar okullarımıza dağıtılmış. Kitapların öğrenciler tarafından okunması noktasında öğretmelerimizden gayret bekliyoruz. Neslimizi ihmal etmeyeceğiz. Eğer ihmal edersek geleceğimizi ihmal ederiz." İfadelerini kullandı.

- ERÜ Rektörü Altun’dan GenKök’e Ziyaret

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi’ni (GenKök) ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altun, merkez konferans salonunda düzenlenen toplantıda merkez araştırmacıları ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul, merkezde yürütülen AR-GE çalışmaları ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Rektör Altun da GenKök’ün üniversitenin en önemli araştırma merkezlerinden olduğunu belirtti.

Araştırmacıların memnuniyetlerinin yüksek olmasını önemsediklerini vurgulayan Altun, "GenKök'te AR-GE ve öğrenci faaliyetleri boyutunda çok güzel işlerin ortaya konulduğunu görmekteyiz." ifadesini kullandı.

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