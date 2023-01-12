CHP Kayseri İl Başkanı Demir: Birlikte olursak o güzel günlere ulaşacağız

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KAYSERİ (AA) - CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir, herkesin fikrine ve desteğine açık olduklarını belirterek, birlik çağrısında bulundu.

Demir, yazılı açıklamasında, eski il başkanı Ümit Özer'in milletvekili aday adaylığı nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından parti yönetiminin 9 Ocak'ta toplandığını ve il başkanlığı görevine kendisinin getirildiğini anımsattı.

Seçim sürecini CHP Genel Merkezi ve il örgütüyle birlikte en iyi şekilde yürütmek için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Tabi burada eski yeni demeden tüm Cumhuriyet Halk Partililerin desteğine, Türkiye için kaygı duyan tüm yurttaşlarımızın katkısına, tecrübesine ihtiyacımız var. Bu konuda herkesin fikrine, desteğine açığız. Biz kurtuluşun ve kuruluşun partisiyiz. Türkiye'nin birleştirici gücüyüz. Bu tarihsel gücümüzle ve ilkelerimizle geleceğin özgür, demokratik, laik, üreten ve hakça paylaşan Türkiyesi'ni hep birlikte inşa edeceğiz. İçinde bulunduğumuz zaman sen, ben kavgasını geride bırakma zamanıdır. İçinde bulunduğumuz zaman yardımlaşma, paylaşma, ülke için vatandaşımız için aynı paydada buluşma, mücadele zamanıdır. Ancak birlikte olursak o güzel günlere ulaşacağız."

Demir, il başkanının belirlenmesi sürecinde tepki gösteren, saygı çerçevesinde gündeme taşıyan partililere saygı duyduğunu da ifade etti.

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