Erciyes Anadolu Holding ile Kariyer Merkezi arasında protokol imzalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ile Erciyes Anadolu Holding arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen protokol imza törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Erciyes Anadolu Holding Yatırım, İştirakler ve İş Geliştirme, İnsan Kaynakları Koordinatörü Murat Aksu, Erciyes Anadolu Holding Grup İnsan Kaynakları Direktörü Muharrem Yerer ve İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, yapılan çalışmaların ve iş birliği protokolünün hayırlı olmasını dileyerek, Kariyer Merkezi'nin yürüttüğü çalışmalarla iş arayan ve iş veren arasında köprü kurulduğunu belirtti.

Genel Sekreter Yardımcısı Öztürk ise Kariyer Merkezi ile bugüne kadar binlerce genci iş sahibi yaptıklarını, protokolün eğitim, kültürel ve sosyal çalışmaları da kapsadığını kaydetti.

Erciyes Anadolu Holding Yatırım, İştirakler ve İş Geliştirme, İnsan Kaynakları Koordinatörü Murat Aksu da protokolün imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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