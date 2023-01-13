Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, hayırsever Mehmet San tarafından yapımı tamamlanan Feyyaz Selçuk San Adalet Meslek Yüksekokulunda incelemede bulundu.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Altun, Feyyaz Selçuk San Adalet Meslek Yüksekokulunun yapımını üstlenen hayırsever Mehmet San'ı ziyaret ederek, yakın zamanda açılması planlanan okulu inceledi.

Altun, Feyyaz Selçuk San Adalet Meslek Yüksekokulunun yapımını üstlenen hayırsever Mehmet San’a teşekkür etti.

2 bin 650 metrekare kapalı alana inşa edilen yüksekokulun yeni binasının öğrenciler için güzel bir bina olduğunu belirten Rektör Altun, "Üniversitemize hayırseverlerimizin yaptığı katkılar herkesçe bilinmektedir. Kuruluşundan bu yana hayırseverlerimizin katkıları da devam etmektedir. İnşallah bu katkılar her geçen gün artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

- Büyükşehir, "Sırdaşın Olayım" projesini üniversitelilerle buluşturuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, "Sırdaşın Olayım" projesini üniversiteli gençlerle buluşturdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi psikolojik her türlü soruna, Whatsapp üzerinden sunduğu ücretsiz psiko-sosyal destek hattı ile sesli ve görüntülü psikolojik destek sağlıyor.

Proje kapsamında uzman psikologlarla üniversiteliler bir araya gelerek, psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanıyor.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Gevher Nesibe Kız Yurdu’nda kalan üniversiteli öğrenciler katıldı.

Psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyenlerin, uzman danışmanlar tarafından gizlilik ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde, psiko-sosyal destek hattına 0537 400 85 00 numarasından ulaşabilecekleri kaydedildi.



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