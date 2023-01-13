Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, lise öğrencileriyle bir araya geldi.

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, KAYÜ ve Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Karamustafa, lise öğrencileriyle söyleşi yaptı.

Karamustafa, öğrencilere eğitim hayatında başarılı olabilmeleri için tavsiyelerle bulundu.

Öğrencilere hedeflerine yönelik çalışmaları gerektiğini anlatan Karamustafa, "Hangi mesleği yapmak istiyorsanız ve hangi alanda kariyer yollarını takip etmek istiyorsanız okuyacağınız yükseköğretim programını buna göre belirleyin. Bunun için kendinizi iyi tanıyın. Seçtiğiniz mesleği iyi tanıyın. Okuldan mezun olup iş hayatına atıldığınızda ise işinizi severek yapın." ifadelerini kullandı.

- Kayseri itfaiyesi 2022'de 7 bin 411 olaya gitti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, 2022 yılında 7 bin 411 vakaya müdahale etti.

İtfaiye Daire Başkanlığı, 17 istasyon, 53 araç ve 295 personelle 7 bin 411 olaya gitti.

Ekipler, 3 bin 303 yangın, 3 bin 186 kurtarma, 712 sıkışmalı trafik kazası ve 210 su baskını olayına müdahalede bulundu.

Ayrıca, Kayseri itfaiyesi geçen yıl Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına ve Bartın’da yaşanan sel baskınlarına da müdahale etti.

- Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşil Mahalle ve Mithatpaşa Mahallesi'ndeki esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Esnafın taleplerini dinleyen Büyükkılıç, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Büyükkılıç, vatandaşla, esnafla kucaklaşarak, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilediklerini belirtti.



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