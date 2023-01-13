Kayseri'de kapalı 31 okul köy yaşam merkezi oldu

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KAYSERİ (AA) - İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, kapalı 31 okulun köy yaşam merkezine dönüştürüldüğünü söyledi.

Teltik, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kapalı köy okullarının yeniden açılıp vatandaşların kullanımına sunulduğu köy yaşam merkezlerinin tanıtımı kapsamında Melikgazi ilçesi Küçükbürüngüz Mahallesi'ndeki köy yaşam merkezinde incelemede bulundu.

Burada kursiyerlerle görüşen ve çalışma koşulları hakkında bilgi alan Teltik, daha sonra anaokulu öğrencileriyle şarkı söyledi.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Teltik, Kayseri'de 31 köy yaşam merkezi olduğunu anlattı.

Teltik, öğrenci yokluğu nedeniyle kapanan okulların köy yaşam merkezi ile yeniden hayata geçirildiğini ifade etti.

- Mahallelere canlılık getirildi

Teltik, köyde öğrenci varsa anaokulu, öğrenci yoksa vatandaşlara, Halk Eğitim Merkezi vasıtasıyla kurslar açarak mahallenin yaşantısına canlılık getirmenin amaçlandığını vurguladı.

Kursiyerlerin merkezlerde farklı beceriler öğrendiğini aktaran Teltik, projeler sayesinde bu becerilerin de kazanca dönüştüğünü kaydetti.

Teltik, köy yaşam merkezlerinin önemini belirterek, "Şu ana kadar bu köy yaşam merkezimizde 467 kursiyerimiz faydalandı. Milli Eğitim Bakanımıza bu projeden dolayı teşekkür ediyoruz. Hiçbir yardımı esirgemedi. Bu köy yaşam merkezi virane bir yerdeydi. Kapısı kilitlenmiş, zor açılıyordu. Gerçekten büyük emeklerle burayı temizledik. Hep birlikte köylülerle birlikte burayı canlandırdık ve yaşam merkezi haline getirdik. Vatandaşlarımızın buluşma noktası ve köy ekonomisine katkı sağlar hale getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Kursiyerlerden Safiye Bölük de (41) ağustos ayından beri merkezdeki kursa katıldığını belirterek, kursta dikiş dikmeyi öğrendiğini ifade etti.

Bölük, "Ev hanımları evde oturup eşlerinden para beklemesin, gelip dikiş nakış öğrensinler. Gelsinler, kendi paralarını kendileri kazansınlar." diye konuştu.



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