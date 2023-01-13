Öğrencilerin mesleklerle ilgili bilgiyi ustalardan öğrendiği proje tamamlandı

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KAYSERİ (AA) - Özvatan ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerinin, meslek erbaplarından işlerinin inceliklerini öğrendiği "Bu Nasıl İş" projesi tamamlandı.

Atatürk İlk ve Ortaokulu öğretmenlerinin, öğrencilere erken yaşta meslekleri yakından tanımaları ve her mesleğin sahada nasıl yapıldığını görerek öğrenmeleri için başlattığı "Bu Nasıl İş" projesi kapsamında, öğrencilerle birlikte çeşitli alanlarda faaliyet gösteren esnaf ziyaret edildi, bazı esnaf da okula davet edilip mesleğinin özelliklerini anlattı.

Esnafın yanı sıra ziraat mühendisi, doktor, polis gibi çeşitli meslek mensupları da projeye dahil edildi. Öğretmenler de okulda zaman zaman çeşitli meslekleri icra ederek, öğrencileri bilgilendirdi.

Özvatan Kaymakamlığı, Özvatan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile 19 Aralık 2022'de başlayan, 22 mesleğin tanıtıldığı proje, final etkinliği ile tamamlandı.

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