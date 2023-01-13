Kayseri'de trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evin bahçe kapısına çarpan otomobildeki kardeş hayatını kaybetti, sürücü ağabeyi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.G. idaresindeki 38 ADZ 607 plakalı otomobil, Şehit Komandolar Caddesi'nde bir evin bahçe kapısına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Yaralanan sürücü ile araçtaki kardeşi E.G, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



E.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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