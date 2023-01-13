Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, 2022 yılında topladığı çöplerin 6 bin 581 tonunu geri dönüşümle ekonomiye kazandırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl toplanan 126 bin 902 ton çöpün 6 bin 581 tonu geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Çevreci Belediye Kocasinan" parolasıyla çalıştıklarını belirtti.

Temizlik çalışmaları sayesinde vatandaşlara daha yaşanabilir bir ortam sunduklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Mesai kavramı gözetmeksizin ilçe sınırlarındaki her mahalleye, her sokağa ulaşarak, temizlik hizmetlerini aksatmadan sürdürüyoruz. Üç vardiya halinde 24 saat esasına dayalı sistemle çalışarak, günlük ortalama 347 ton çöp toplanmaktadır. Bu yıl toplanan çöplerden 6 bin 581 tonunu ise geri dönüşümle ekonomiye kazandırdık."

- Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları

Melikgazi Belediyesi, yaklaşık 1000 daireden oluşan Kazım Karabekir Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmalarına başlıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarının birçok mahallede devam ettiğini aktardı.

Melikgazi'nin her köşesinde kentsel dönüşüm projesi uyguladıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Battalgazi, Kazım Karabekir, Anbar ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde binlerce dairenin dönüşümünü sağlıyoruz. Yaklaşık 1000 daireden oluşan ikinci etabın çalışmalarına başladık. Projeleri bitti, yakında vatandaşlarımızı davet ederek proje hakkında bilgi vereceğiz. Dolayısıyla bu büyük bir bütçe ve uğraş isteyen kentsel dönüşümü de 2023 Türkiye Yüzyılı'nda Melikgazi'ye kazandıracağız."





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