Kayseri'de sahte para operasyonu düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 240 sahte banknot ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda, 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 lira ile 100 dolarlık 240 sahte banknot ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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