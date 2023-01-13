Büyükşehir Belediyesi TOMTAŞ arazisinde ilk adımı attı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılı ocak ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre,Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 13 madde karara bağlanırken, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ) arazisi için ilave imar planı yapılması talebi de oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda konuşan Komisyon Başkanı Bekir Yıldız, şunları kaydetti:

"Burası havaalanımızın doğu ve güney tarafında 600 bin metrekarelik bir alan. Kayseri'de daha önce Hava İkmal Bakım Merkezi'nde bulunan bir uçak fabrikası, tayyare fabrikası maceramız var. Çoğumuz tarafından bilinir. Yeni bir organizasyonla Savunma Bakanlığı, Kayseri'ye yansıyan kurumun adı TOMTAŞ, yani Uçak Fabrikası olarak geçiyor. Kayseri’deki girişimcilere de bu TOMTAŞ'tan hisse dağıtarak, Kayseri'de uçak fabrikası faaliyetinin temeli atılıyor. Özelliği 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına yakın olması ve iki uçak pistimize yakın olması, oranın planlanmasının önemini arz ediyor. İnşallah hayırlı olur. Şehrimiz adına güzel bir sonuç doğuracağı kanaati taşıyorum."

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