Saadet Partisi İl Başkanlığından PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına tepki

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KAYSERİ (AA) - Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'in başkenti Stockholm'deki provokasyonlarına tepki gösterdi.

Coşkun, yazılı açıklamasında, Stockholm'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan provokasyonu kınadığını belirtti.

Teröre müsamaha gösteren ülkelerin kendilerinin de bu grupların saldıranlarına maruz kalabileceğini aktaran Coşkun, şunları kaydetti:

"Ülkemize ve ülkemizin Cumhurbaşkanına karşı yapılan hareket tek kelime ile iğrençtir. Terör seviciler, bu davranışlarının kendilerini bulacağını unutmamalıdır. Böyle skandallarla gündeme gelen ülkelerin bir süre sonra kendilerinin aynı duruma düştüğünü görüyoruz. Bu da onların kaçınılmaz sonudur. Dün Fransa'da, bugün İsveç'te oldu. Bunlar birbirinin kopyası anlayışlara hakimler. Kendi içlerinde başka, dışarıda başka davranıyorlar. Herkes haddini bilecek. Yapılan bu davranışları kınıyoruz. Hiçbir ülke Türkiye Cumhurbaşkanına karşı eylemde bulunamaz ve o eylemleri yapanları destekleyemez."

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