Kayseri'de caminin yardım paralarını çaldılar

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir caminin yardım kasasında bulunan paralar çalındı.

Sahabiye Mahallesi'ndeki Cücürler Kalenderhane Camisi'ne giren kimliği belirsiz kişi imam odasına geçerek caminin yardım paralarının bulunduğu çelik kasanın anahtarını aldı.

Daha sonra caminin girişinde bulunan kasayı anahtarla açan şüpheli yardım paralarını çaldı.

İkindi namazı kıldırmak için camiye gelen imam, hırsızlık yapıldığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Camide inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



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