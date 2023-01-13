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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de caminin yardım paralarını çaldılar

AA

Kayseri'de caminin yardım paralarını çaldılar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir caminin yardım kasasında bulunan paralar çalındı.

Sahabiye Mahallesi'ndeki Cücürler Kalenderhane Camisi'ne giren kimliği belirsiz kişi imam odasına geçerek caminin yardım paralarının bulunduğu çelik kasanın anahtarını aldı.

Daha sonra caminin girişinde bulunan kasayı anahtarla açan şüpheli yardım paralarını çaldı.

İkindi namazı kıldırmak için camiye gelen imam, hırsızlık yapıldığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Camide inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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