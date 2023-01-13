Kayseri'de 40 sikke ele geçirildi

Neden el ve ayaklarımız soğukta daha fazla acıyor?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 40 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.A'nın Yeşilhisar ilçesinde kazı yaparak elde ettiği sikkeleri kent merkezinde satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler takibe aldıkları H.A'nın kullandığı aracı Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 40 sikke bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.