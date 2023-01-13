Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Mane, Mensah, Kemen, Cardoso, Gökhan Sazdağı

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Goutas, Ziya Erdal, Charisis, Keita, Ulvestad, N'jie, Gradel, Ahmed Musa

Goller: Dk. 24 Hosseini, Dk. 31 Kemen, Dk. 42 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Caner Osmanpaşa, Dk. 40 Ulvestad (Demir Grup Sivasspor)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Demir Grup Sivasspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

10. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Kayserispor atağında, Cardoso'nun ceza sahası yakınından sert vuruşunda topu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.

24. dakikada Kayserispor öne geçti. Kornerden gelen topa iyi yükselen Hosseini'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

31. dakikada Kayserispor skoru 2-0 yaptı. Gökhan Sazdağı'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Kemen'in düzgün ve sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

36. dakikada Mensah'ın sert vuruşunda top defansa çarptı. Topu takip eden kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Kayserispor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içinde Kemen'in vuruşunda top Gökhan Sazdağı'nın önünde kaldı. Gökhan'ın gelişine vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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