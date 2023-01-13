Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole (Dk. 72 Uzodimma), Campanharo, Mane (Dk. 85 Emrah Başsan), Mensah (Dk. 72 Ramazan Civelek), Kemen (Dk. 85 Ali Karimi), Cardoso, Gökhan Sazdağı (Dk. 90 Talha Sarıaslan)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Goutas, Ziya Erdal, Charisis, Keita (Dk. 46 Alaaddin Okumuş), Ulvestad (Dk. 46 Hakan Arslan), N'jie (Dk. 90 Uğur Çiftçi), Gradel (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Ahmed Musa (Dk. 66 Karol)

Goller: Dk. 24 Hosseini, Dk. 31 ve Dk. 69 Kemen, Dk. 42 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor), Dk. 51 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Caner Osmanpaşa, Dk. 40 Ulvestad, Dk. 55 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 78 Ziya Erdal, Dk. 78 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor), Dk. 78 Kolovetsios, Dk. 78 Hosseini (Yukatel Kayserispor)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yendi.

49. dakikada Kayserisporlu Kemen'in sol kanattan sert vuruşunda, topu kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.

51. dakikada defansın uzaklaştıramadığı topa Robin Yalçın, ceza sahası dışından gelişine vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

56. dakikada sol kanattan yapılan ortada topla buluşan Cardosa'nın penaltı noktasından vurduğu meşin yuvarlağı kaleci ayaklarıyla uzaklaştırdı.

69. dakikada Kayserispor farkı yeniden 3'e çıkardı. Ceza sahası içinde Kemen'in rakiplerini çalımlayarak vurduğu sert şutta, top filelere gitti: 4-1.

Maç ev sahibi takımın 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

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