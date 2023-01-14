Trafik kazasında ölen 12 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ağabeyinin kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Esila'nın cenazesi toprağa verildi.

Esila Gencer için Hulusi Akar Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine kızın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gencer'in naaşı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kardeşlerin, bir kafede babalarının doğum gününü kutladıktan sonra evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Alperen Gencer (19) idaresindeki 38 ADZ 607 plakalı otomobil, önceki gün Talas ilçesi Şehit Komandolar Caddesi'nde bir evin bahçe kapısına çarpmış, yaralanan sürücü ile araçta bulunan kardeşi Esila Gencer, 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



Esila, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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