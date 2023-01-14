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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Kayseri'de otel açılışında konuştu:

AA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Kayseri'de otel açılışında konuştu:

KAYSERİ (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 2019 yılında kurdukları Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye'yi 200'den fazla ülkede etkili, yoğun, veriye ve teknolojiye dayalı tanıtım yapar hale getirdiklerini söyledi.

Dedeman Kayseri Otel'in açılışında konuşan Yavuz, Kayseri denildiğinde eskiden akıllara sadece sanayi ve ticaretin geldiğini, artık kentin turizmle de öne çıktığını vurguladı.

Gastronomi ve turizm çalışmalarıyla Türkiye'de önemli konuma gelen Kayseri hakkında bilgi veren Yavuz, kentin Türkiye'nin önemli bir destinasyonu haline geldiğini belirtti.

Yavuz, Kayseri'de sektörün şu anda yaklaşık 10 bin yatak kapasitesiyle hizmet sunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu yatak kapasitesiyle 2022 yılında 720 bin kişiyi Kayseri olarak misafir ettiniz, ağırladınız. Bu da önemli bir turizm ekonomisi, turizm endüstrisini başlatmış olduğumuzu gösteriyor. Sadece Erciyes'te 7 yatırıma daha belge verildi. Türkiye'nin en güzel kayak merkezlerinden, en uzun pistlerine sahip kayak merkezlerinden bir tanesi olarak yatak kapasitesini de hızla arttırıyor ve geceleme sayısı da 1,8'e yükseldi. Biz 2019 yılında kurduğumuz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı eliyle elbette Türkiye'yi dünyanın her yerinde, 200'den fazla ülkede etkili, yoğun, veriye ve teknolojiye dayalı tanıtım yapar ülkesi haline getirdik. Bu tanıtımlardan Kayseri de payını aldı. Kentteki turizm değerleri 10 ayrı dilde tanıtıldı."

Otel yatırımının turizm altyapısına önemli katkı sunduğunu aktaran Yavuz, Dedeman'ın turizm sektörü için bir okul olduğunu dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de öğrencilik yıllarında Kemal Dedeman'ın birçok öğrenciye burs verdiğini hatırladığını, çok sayıda öğrenciye faydası dokunduğunu belirtti.

Açılan otel sayısının daha da çoğalması temennisinde bulunan Özhaseki, "Biz de şehrimizi seviyoruz ama emin olun bu sevgimiz de boş değil. Binlerce yıldır yaşayan kadim bir şehirdeyiz. Bu şehirde onlarca ırk yaşamış, onlarca medeniyet kurulmuş ve o medeniyetlerden de izler taşıyoruz. İyi günler olmuş geçmişte, kötü günler olmuş, zor günler olmuş. Son dönemlerde de çok şükür Kayseri, Anadolu'da parlayan bir yıldız." diye konuştu.

Geçmişte kentin gelişmesi için birçok yatırım yapıldığını vurgulayan Özhaseki, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi için defalarca yurt dışında incelemelerde bulunduğunu, muhalefetin eleştirilerine rağmen uzun yıllar uğraşılarak Erciyes'in uluslararası bir kayak merkezi haline getirildiğini kaydetti.

Spordan kültüre, sanata, ticarete, sanayiye, eğlenceye ve eğitime kadar turizmin gelişmesi için çalışmalar yürüttüğüne değinen Özhaseki, şehrin önemli kazanımlar elde ettiğini belirtti.

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman da markalarıyla, doğduğu topraklarda olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kurumsal çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Dedeman, "Dedeman ve Park Dedeman markalarımıza ek olarak 2022 yılında hayata geçirdiğimiz 7 yeni markamız, açılışını yaptığımız yeni otellerimiz ve imzaladığımız yeni otel sözleşmelerimiz ile zincirimizi hızla büyüttük. Dedeman Kayseri ile birlikte hizmete açık 22 ve sözleşme aşaması tamamlanmış 13 olmak üzere toplam 35 otelimizde, 5 bin oda ve 11 bin yatak kapasitesine ulaştık. Yılda yaklaşık 2 milyon misafiri ağırlıyoruz. 2024 yılında 50 otele ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek otel hizmete açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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