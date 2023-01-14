Kayseri'den kısa kısa

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmalarını sürdürdü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkeziyle ilçelerdeki proje ve faaliyetler yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında kent genelinde 16 noktada kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmalarını yürüttü.

Belediye tarafından 2022 yılında müze, konak, cami, türbe ve kilise gibi yerlerde restorasyon gibi çeşitli çalışmalar yapıldı.

Ayrıca, 6 yerde restorasyon çalışmaları tamamlanırken, 10 noktada kazı çalışmaları devam ediyor.

- Kayseri'de ulaşım fiyatları güncellendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından, şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücret tarifelerinde değişiklik yapıldı.

UKOME'den yapılan açıklamada, işçilik, bakım, yedek parça gibi giderlerde oluşan artışlar sebebiyle fiyatların güncellendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Güncellenen yeni tarifeye göre, tam bilet 8,50 TL, indirimli bilet ise 4,25 TL olarak belirlendi. Düzenleme ile birlikte aylık abonman kartların biniş sayısı 140 binişten 150 binişe çıkarılmış olup indirimli abonman 120 TL (aylık 150 biniş), tam abonman ise 360 TL ( aylık 150 biniş) olarak belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yenilenen ulaşım tarifesinin 15 Ocak'tan itibaren geçerli olacağı, ilçe toplu ulaşım tarifelerinin de yeniden belirlendiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.