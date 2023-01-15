İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes, yarıyıl tatilini dolu geçirecek

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KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Son yıllarda yapılan büyük yatırımlarla Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes'te yarıyıl tatili için otellerdeki doluluk yüzde 100'e yaklaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulanan master planı kapsamındaki yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezine dönüştürülen Erciyes, yurt içinden ve dışından yoğun talep görüyor.

Uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri ve eşsiz doğa manzaralarıyla öne çıkan Erciyes Dağı'ndaki konaklama tesislerinde, yarıyıl tatili için rezervasyonlarda artış yaşanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 350 milyon avroluk yatırımla hayata geçirdiği Erciyes Master Planı kapsamında uluslararası standartlara kavuşan Erciyes Kayak Merkezi, kış turizminin vazgeçilmez adreslerden biri haline geldi.

Modern liftleri ve son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan kayak merkezi, 21 bin 300 metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 25 bin 500 kişi olan 2'si gondol 18 mekanik tesis ağı ile misafirlerine farklı noktalarda kayak yapma imkanı sunuyor.

Toplam 102 kilometre uzunluğa ulaşan farklı eğimlerdeki 34 pistiyle bu alanda Türkiye'de lider konumda olan Erciyes, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki pistlerle hem acemi hem de profesyonel kayakçılara kayma olanağı sağlıyor.

- "Bazı otellerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı"

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, kayak merkezinde 21 Aralık'ta sezonun açıldığını anımsattı.

Erciyes'e yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Cıngı, "Yurt dışından her hafta 5-6 uçak seferiyle yabancı misafirlerimiz gelmeye başladı. Tabi ülkemizde şu anda tüm kayak sektörünü ilgilendiren bir kuraklık söz konusu. Erciyes'te çok şükür suni karlama ve az da olsa yağan karın karışımıyla pistlerimizi hizmete açtık. Şu an itibarıyla Türkiye'de en fazla pistin açık olduğu, en yoğun kayak yapılan, otellerinin tamamının faal olduğu birkaç kayak merkezinden biri Erciyes." dedi.

Cıngı, zorluk derecesi yüksek olan bazı pistlerin şu an için açılamadığını ancak yarıyıl tatiline kadar bu pistlerin de hizmet vereceğini belirtti.

Yarıyıl tatilinin tüm dünyada kayak merkezleri açısından müstesna zamanlar olduğuna dikkati çeken Cıngı, şunları kaydetti:

"Avrupa'da da Amerika'da da Türkiye'de de okullar kapandığı zaman aileler kış tatilini geçirmek üzere kayak merkezlerini tercih ediyor. Erciyes'te özellikle son 10 yılda çok hızlı artan bir grafikle sömestirlerde bütün otellerimiz hemen hemen yüzde 100 doluluğu yakalıyor. Şu an itibarıyla otellerimiz sömestir dönemine çok ciddi rezervasyonlar aldı hatta bazı otellerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı. Şu anda rezervasyonu kabul edemiyor. Misafirlerimiz inşallah yine sömestirde aileleriyle keyifli zaman geçirecek. Kuraklıktan dolayı diğer bazı kayak merkezlerinde sezon açık olmadığı için Erciyes'te farklı bir yoğunluk da söz konusu."

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