Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda çalışmalar devam ediyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapımı tamamlanma aşamasındaki Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen aydınlatma çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Talas İlçe Başkanı Hasan Nuri Kuş ile yapımı devam eden mesire alanına gelen Yalçın, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, 52 bin metrekare alana sahip mesire alanının bahar aylarında hizmete gireceğini ifade etti.

Gece aydınlatma çalışmalarının da tamamlandığını belirten Yalçın, "Önümüzdeki bahar, yalnızca Talas'ın değil, bütün Kayseri'nin en gözde mesire alanı olacak Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda aydınlatma çalışmalarını tamamladık. Işıl ışıl görüntüsüyle şimdiden Talas'ımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İçinde adanın da yer aldığı göletle birlikte 52 bin metrekare alana sahip mesire alanında restoran, mescit, seyir iskelesi, kamelya ve piknik alanları gibi birçok hizmet sunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.