KASKİ bir yılda 26 sondaj kuyusu açtı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl toplam maliyeti 6 milyon 678 bin 542 lira olan 26 adet içme suyu sondaj kuyusu açıldığını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, küresel ısınma ve artan su tüketimi nedeniyle tatlı su kaynaklarında azalma yaşandığına dikkati çekti.

Kent genelinde uluslararası kalite standartlarını hayata geçirdiklerini belirten Büyükkılıç, KASKİ'nin temiz ve sağlıklı içme suyunun kesintisiz ulaştırılması noktasında önemli bir görevi yerine getirdiğini anlattı.

Ekiplerin gece gündüz demeden çalışma yürüttüklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda geçtiğimiz yıl kentimiz genelinde 26 adet sondaj kuyusu için çalışma yürütüldü. Bunun neticesinde saatte 982 ton su temini gerçekleştirilmiştir. Bu da yaklaşık 120 bin kişinin su ihtiyacı anlamına geliyor. Memleketimize ve halkımıza hayırlı olsun. Hemşehrilerimizin refahı için en iyi hizmet hedefiyle 2023 yılında da benzer çalışmalarımız artarak devam edecek."

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