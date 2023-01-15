Kayseri'deki hayvanat bahçesi, ziyaretçilerini tropik kuşların cıvıltılarıyla ağırlıyor

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KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Karasal iklime sahip Kayseri'deki hayvanat bahçesinde, renkli tüyleriyle dikkati çeken, tropikal ülkelere özgü farklı türde kuşlar da bulunuyor.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyet gösteren ve Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde, 153 türden 1600'e yakın hayvan yer alıyor.

Afrika, Amerika ve Avustralya kıtalarına özgü, renkli tüylerinin yanında uzun gagalarıyla dikkati çeken kuşlar da hayvanat bahçesinin en fazla ilgi gören sakinleri arasında bulunuyor.

Sıcak iklimin kuşlarına hayvanat bahçesinde oluşturulan yazlık ve kışlık bölümlerde görevlilerce özenle bakılıyor.

- Hayvanat bahçesinde 350 kuş bulunuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, AA muhabirine, hayvanat bahçesinde 153 türde 1600'e yakın hayvan bulunduğunu, bunlardan 27 türün tropikal bölgelerde yaşayan kuşlardan oluştuğunu söyledi.

Bacak, kuş evinde tukan, rozella, macaw papağanı, cüce papağan, minyatür kumru, kakadu, zebra ispinozu gibi 350 kuşun bulunduğunu belirtti.

Hayvanat bahçesi kurulurken satın alınan hayvanların zamanla sayılarının arttığını vurgulayan Bacak, 2017 yılından bu tarafa yüzlerce kuşun Eskişehir, Antalya, Mersin gibi illerdeki hayvanat bahçelerine dağıtıldığını ifade etti.

Bacak, hayvanat bahçesinde tür kaybı yaşamadıklarını, özel bakımla sayılarının günden güne artığını dile getirdi.

- "Geçen sene 375 bin ziyaretçi ağırladık"

Kuşların türlerine göre hayvanat bahçesinde düzenleme yaptıklarını belirten Bacak, şöyle konuştu:

"Bunlar tropikal bölge hayvanları olduğu için bulundukları ortamlar ona göre düzenlenmeli. Biz burayı yazlık, kışlık olarak ayarladık. Kışın içeride ısıtma sistemleriyle oldukları yerde kalıyorlar, yazın ise bir sıkıntı yaşamamaları için dış bölgelere alıyoruz. Hayvanları meyve ve çeşitli yiyeceklerle besliyoruz. Veteriner hekimlerimiz ve sağlık personelimiz bu konuda tecrübeli. Ona göre de yiyeceklerini temin ediyoruz. Geçen sene biz burada 375 bin ziyaretçi ağırladık. Bu sene inşallah bu sayıyı 500 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Onun için de hayvanat bahçesinde bulunmayan türlerden getirmeyi düşünüyoruz."

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